PKK'ya yıldırım darbesi!

İçişleri duyurdu! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Yıldırım-1 Operasyonu açıklaması yapıldı. Şırnak Beytüşşebap ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylece bölgede toplam 8 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur.
Bölgede operasyon devam etmektedir.
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