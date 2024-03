Murat Kurum, duygusal anlar yaşadı! İzlerken gözleri doldu

İşte Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Vatandaşımıza gittik biz, kendimizi anlatmaya çalıştık. 39 ilçeye gittim. STK'lara gittim. Şunu gördüm, İstanbul'da birlik olmamasından da şikayet var. Örneğin, bir ilin vizyonu olur ve ilgilileri toplanır bir karar alır. 81 ile gittim bakanlık görevimde. Masaya oturduğumuz belediye başkanı, ilçe başkanları, vali, sanayi odası ticaret odası bir araya gelir kararı uygulardık. Eksiklik her alanda hissediliyor. İstanbul gibi metropolde sanatçısı, sporcusu, sanayicisinin eksikleri var dile getirmek istiyorlar. Yanlarında belediye başkanını, siyasileri görmek istiyorlar. Burada bir ayrışma var bu büyük bir sorun. Bakanlığımda kimse bana gelmedi. 5 yılda bakanlara laf yetiştiren bir belediye başkanı, Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak laflar eden bir belediye başkanı hep algı ve bahane. Bu İstanbul'u yormuş. Bunların çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Dün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 31 Mart'ın provasını gerçekleştirdik. Ramazan ayı olmasına rağmen 650 bin vatandaşımız oradaydı. Kendileri miting yapmaktan imtina ediyorlar. Binlerce insanımızla orada coşku yaşıyoruz, bir kılıf bulacaklar. Bizi projelerimiz üzerinden eleştirdiklerini gördünüz mü? Çocukluğumuza kadar indiler. Bulabildikleri hiçbir şey yok. Hayallerimize ilişkin bir şey söyleyemiyorlar. Sadece yapabildikleri yapılmamalı. 650 bin konut dönüştürülmeli diyoruz, yapılmamalı diyorlar.

"VERDİKLERİ VAATLERİ HATIRLAMIYORLAR"

Bilim insanlarımız olası depreme dikkat çekiyorlar. İkili ortamda bu konuyu siyaset üstü görmemiz lazım deseler de yapılmaması için irade ortaya koyduklarını gördüm ben. Böyle talihsiz açıklamalarla karşı karşıya kaldık. Hiç öfkelenmiyorum. Ben insanım, hatada yaparım. İş yaparken hata da olur. Söylem hatası da olur. Orada samimiyet önemli. Onların derdi anlamak değil. Gündem çıkaralım algı oluşturalım. 5 senedir yaptıkları bu. Verdikleri vaatleri hatırlamayanlar, 17 km metro yapanlar bunları konuşmuyorlar. Kendileri yaptıkları gaflar dağları aştı. Bedelli askerlik yapanların vatan sevgisini sorgulamıyorum. Daha da kötüsü balya balya paralarla fotoğraf vermeleri. Hızray projesini bir daha vaat diye veriyorlar. 5 senedir niye başlamadın. 2019'da aynı vaat var. Soruyorlar kendisine yetişmezdi zaten diyor. TV kanallarına bu sorular sorulacak diye çıkamıyorlar. Biz para ve vaat konularını sormayın diyorlar. İstanbullu belediye başkanından 81 ile gidip cumhurbaşkanı yardımcısı olması için miting yapması, CHP'yi dizayn etmesini, İstanbul'un kaynaklarını il binasını almayı beceremeyen birini istemez. İstanbullular kendileriyle ilgilenen bir belediye başkanı istiyor. Nerede bir afet olsa, biz vatandaşlarımızın yanında gittik.

"DEPREME HARCANAN PARANIN İKİ KATINI REKLAMA HARCAMIŞLAR"

31 Mart'ta sandığa gideceğiz. Demokrasi şöleniyle bir seçimi daha yapmış olacağız. Hizmet ve eser oylanacak. Yerel seçimde ülke gündemini konuşmayacağız. Mayıs ayında Cumhurbaşkanımız yeniden seçildi. Muhalefet gündemi yerel seçime taşımak istiyor. Vatandaşımız kıyas yapacak. Bir tarafta bahaneden başka şey üretmemiş sosyal medya belediyeciliği yapılmış, depreme ayrılan bütçeden iki kat fazlası reklama harcanmış. İsrafı bitirdik tabelasına harcanan paraya yazık. Afet olduğunda kar yağdığında balıkçıda yemek yerken biz 81 ile hizmet ediyorduk. Onlar CHP'yi dizayn etmeye çalışırken temel atıyorduk. Bunlar alın teriyle oldu. Seçmen sandığa gittiğinde iki tarafı kıyas edecek.

"16 MİLYONUN OYUNA TALİBİM"

Vatandaşımız geleceğini oylayacak. YRP'li seçmen CHP belediyesini en iyi bilen odur. Bu belediyecilikten çektikleri kadar başka belediyecilikten çekmemişlerdir. Ayasofya Erbakan hocamızın hayali değil miydi? Bunu yapan bir irade var. Öbür taraf Yunanistan'a gidip müze olmalıydı diyor. Gümüş motor Bayrampaşa'daydı. Millet Bahçesi yaptık, rahmetli hocamızın adını verdik. Hocamızın hayali vardı. YRP'li seçmen kılık kıyafetle ilgili özgürlüğü yaşıyor, Kuran kurslarımıza giden çocukları ortaçağ zihniyeti diye adlandıran bir irade var karşıda. 16 milyonun oyuna talibim. İradeyi Murat Kurum'dan yana kullanmaları gerekir.

"İMAMOĞLU DEPREM BÖLGESİNDE SELFİ ÇEKTİRİP KAYAĞA GİTTİ"

Elazığ'da Malatya'da deprem oldu 2 saat içinde oradaydık. Yarı zamanlı belediye başkanı uğradı, selfi çektirip kayağa gitti. Ben oradaydım. Sokaklarda günlerce çalıştık. Konutlarımız teslim edildi, vatandaşlarımız orada yaşıyor. Antalya'da yangınlarda orayı CHP yönetiyordu 1 tane konut yapmadılar. Bütün köylerde sözlerimizi tuttuk. Her şehirde bir eşimiz dostumuz var. Bayraklı'da sözümüzü tuttuk. O zaman yapamazlar dendi. İzmir'de vatandaşımız bizi çevirip ben CHP'liyim sizi tebrik ederim diyor. Bunlar çalışarak oluyor. Bu hatırlamamanın hesabını vatandaşımız sandıkta soracak.

STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılanlar için yapılan konutları teslim alan vatandaşlarla yapılan video röportajı izlerken duygusal anlar yaşadı. Video sonrası reklama gidilirken, Kurum'un gözlerinin dolduğu görüldü.

"PERŞEMBE GÜNÜ 6 AYLIK EYLEM PLANIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"

Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul diyoruz. Biz yönetimdeyken 2019'da trafik yoğunluğu yüzde 47, 2024'te ortalama trafik yoğunluğu yüzde 64'e, pik saatlerde ise yüzde 90'a çıkmış. Tamamen iş bilmezlik. 2019'da devam eden projelerimizi iptal etmeseler bugün yüzde 47'den daha altlara düşecek. Hedefimiz raylı sistem oranımızı yüzde 48'e çıkarmak. İstanbul'da şu an yüzde 72 karayolu trafiği var. Yüzde 26 raylı sistem, yüzde 2 deniz yolunu kullanıyor. Biz 5 yılda sonra raylı sistem kullanım oranı yüzde 37'ye, deniz yolunu yüzde 3'e karayolunu yüzde 60'a çıkaracağız. 2034 hedefimiz raylı sistemi yüzde 48'e çıkaracağız. İlk 5 yılda metro ağını 379 kilometreden 650 kilometreye çıkaracağız. Mevcut yönetimin yaptığı metro ağı 17.88 kilometre. Engelleniyoruz diyorlar, Ulaştırma Bakanlığımız 82 kilometre yapıyor. Engelleyen kendileri. 270 kilometre metro hattını İstanbul'a kazandıracağız. Yaptığımızı gösterdik. Biz söylüyorsak yaparız. Bu hafta perşembe günü sanırım 6 aylık eylem planımızı açıklayacağız.

Siz herkese gülücük dağıttınız, 'her şey güzel olacak dediniz' güzel olan ne var? Rahmetli Kadir abi zamanında atılan metro hattının temelini biz attık diyorlar. Hiç metro temeli atılmamış ama iptal ettikleri beton döktükleri var. 10 ihalemizden 3'ünü iptal ettiler. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının yüzde 1'ini yapmış ben açtım diyor. Dudullu Bostancı'nın yüzde 70'ini biz yapmışız, yüzde 30'unu tamamlamış. Sen yeni metro yap. Geçmişte nasıl yaptıysam yine yapacağım. TÜYAP'tan başlayacağız, Yenikapı'ya bir hattımız olacak. İncirli'den Boğaz'ı geçeceğiz Söğütlüçeşme'ye oradan Cevizli'ye bağlayacağız. Boğaz'ı kesintisiz şekilde metroyla geçeceğiz. Metrobüsü bu süreçte hatlarımızı açtıktan sonra ihtiyacımız kalmayacak. Samandıra-Yenidoğan, Sultanbeyli-Sabiha Gökçen hattı yapacağız. İstanbul'un ağır vasıta trafiği var, şehrin kuzeyine alacağız. Lojistik hat yapacağız.

"151 KAVŞAK TEKER TEKER YAPILACAK"

Sultangazi'den Yenikapı'ya kadar hat yapacağız. 650 kilometreye çıkararak toplu ulaşımda metro hattını artırmış olacağız. İkinci 5 yılda metro ağı 1004 kilometreye çıkacak. 10 yılda trafik çilesi bitecek. Genel olarak her ilçede metroya binip toplu ulaşımı kullanabileceğiz. İki yakaya 122 kilometre tünel yapacağız. Alternatif yollar açmamız lazım. 22 kilometre tünel var. 5 yıllık süreçte hiç tünel yapılmamış. İlk 5 yılda Kilyos'tan giren vatandaşımız Dolmabahçe'ye ulaşacak, buradan da Esenler'e kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak. Anadolu Yakası'nda Göztepe'den girip Bostancı'dan çıkacağız. D-100'ün trafiğini azaltacağız. İş bilenin kılıç kuşananın. 22 yıldır bu hizmetleri ülkemize kazandırdık. 151 kavşak teker teker yapılacak. İşe başlama töreni yapıyorlar. Madem yapacaksın git başla, devam et. Motosiklet yolları yapacağız. 2040 net emisyon hedefimiz var. Geleceğimize yaşanılamayacak bir ülke bırakmadıktan sonra ne anlamı var. Çok yönlü yaklaşıyoruz. Nasıl bisiklet yolunu artıracaksak bunu da artırmamız lazım. İstanbul'da motosiklet kullanımı 2018'de 292 binmiş, 2023'e geldiğimizde 640 bine çıkmış. Yüzde 119 artmış. Şu an ortalama ulaşım süresi 64 dakika. Biz bunu 25 dakika azaltacağız 39 dakikaya düşüreceğiz. Her yıl 100 metrobüsü filomuza dahil edeceğiz, bakımlarını da yandaşlarımıza vermeyeceğiz liyakatli olacak. Metrobüs yanıyorsa ben o koltukta oturamam. İstanbul'a hizmet etmezseniz 64 dakika 80-90 dakikalara çıkar. 31 Mart İstanbul için köprüden önce son çıkış.

"İSPARK'TA YÜZDE 25 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

250 bin araçlık otopark eksiğimiz var. Depremde üstü toplanma alanı görevi görecek, altı otopark olacak. İspark şu an zarar ediyor. Yolları bölüp vatandaştan para almasına rağmen zarar ediyor. İstanbul'un her işini rant olarak gören bir anlayış var. İstanbul'a Kırklareli belediye başkanına genel müdürlük teklif ediyorum diyen bir anlayış İstanbul'u idare edemez. Bunu yaparak İstanbul'a ihanet edersiniz. MEB ile konuştuk, okullarımızın bahçelerinin üstünü otopark yapacağız. Çengelköy meydanı yapacağız, üstü park altı otopark olacak. Metroya giden vatandaşımız aracını oraya park ederek metroya ulaşacak. 18 milyon turist geliyor biz bunun artmasını istiyoruz. İlk yarım saat İspark'ta ücret almayacağız. Ücretlere yüzde 25 indirim yapacağız. Dijital olarak çözüm bulacağız. Nerede boş varsa, rezervasyon yapacaksınız oraya gideceksiniz. Beyaz Masa dijital beyaz masa olacak. İstanbul'un dijital ikizini yapacağız.