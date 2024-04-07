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07 Nisan 2024 Pazar 16:16:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 16:16:00

Mühendislik harikası Bayraktar KALKAN DİHA'nın ayak sesleri! İstihbaratta kilit rol oynayacak

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İstihbarat ve keşif görevlerinde kilit rol alacak olan Bayraktar KALKAN DİHA uçuş testlerine başarıyla devam ediyor.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, KALKAN DİHA'nın test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk Bayraktar paylaşımına, "Türk Havacılığının Altın Çağı ve Milli Teknoloji Hamlesi" notunu düştü.

BAYRAKTAR DİHA GENEL BİLGİLER

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.

Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.

Temel uçuş performans kriterleri

  • 150 Kilometre Haberleşme Menzili
  • 45-50 Knot Seyir Hızı
  • 80 Knot Maksimum Hız
  • 9000 Feet Operasyonel İrtifa
  • 15000 Feet İrtifa Tavanı
  • 12 Saat Havada Kalma Süresi
  • 5 Metre Kanat Açıklığı
  • 1.5 Metre Uzunluk
  • Dikey İniş Kalkışlı
  • 5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
  • 50 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

Gelişmiş Özellikler

  • Tam Otomatik Uçuş Sistemi
  • Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
  • Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
  • Yarı Otonom Uçuş Modu
  • Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
  • Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
  • Yedekli Servo Eyleyiciler
  • Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
  • Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
  • Lazer Mesafe Ölçer
  • Lazer İşaretleyici
  • Dijital Veri ve Video Link
Etiketler : Bayraktar kalkan diha baykar selçuk bayraktar
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