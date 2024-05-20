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20 Mayıs 2024 Pazartesi 21:36:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 21:36:00

İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 20 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Menemen ilçesinde örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Yapılan aramalarda silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : İzmir deaş operasyon
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