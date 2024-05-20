İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Menemen ilçesinde örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Yapılan aramalarda silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.