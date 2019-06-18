Darbe ile görevinden alınan ve Mısır eski devlet başkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu. Muhammed Mursi 6 yıldır zindanlarda tutuluyordu. Bu haberlerin gündeme gelmesinin hemen ardından Muhammed Mursi neden öldü? Muhammed Mursi son sözü nedir? sorularınının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Mısır'ın demokratik yöntemle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi hakkında araştırmalar yoğun olarak yapılmaya devam ediyor. Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı. Muhammed Mursi ölüm nedeni ve hayatı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

MUHAMMED MURSİ NEDEN ÖLDÜ?

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için "Ölmedi, yavaş yavaş öldürüldü" değerlendirmesinde bulundu.

MUHAMMED MURSİ SON SÖZÜ NEDİR?

Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut, yaptığı açıklamada, duruşma salonundaki sanık kafesinde bulunan Mursi'nin son konuşmasında yargılanma sürecini eleştirdiğini söyledi. Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı'nın, "Şu ana kadar mahkemede neler olup bittiğini anlamıyorum. Avukat görmüyorum. Medya görmüyorum. Ortada bir mahkeme de görmüyorum. Mahkemenin görevlendirdiği avukat da beni savunacak bir bilgiye sahip olmayacak." dediğini kaydeden Abdulmaksut, Mursi'nin bir şiire atıfta bulunarak "kendisine zulmetse de ülkesine bağlı olduğunu" söylediğini aktardı.

Abdulmaksut, Mursi'nin ayrıca şu ifadeleri kullandığını kaydetti:

"Mahkemeden gizli bir duruşma istemiştim. Mahkeme reddetti. Bitti, bu mahkemenin kararı. Ancak ülkemin güvenliği, selameti ve egemenliği için benimle mezara gidecek sırlarım var."

MUHAMMED MURSİ'NİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesi, yoğun güvenlik önlemleri altında, ailesi eşliğinde Kahire'de toprağa verildi.

MUHAMMED MURSİ KİMDİR?

Doğumu: Muhammed Mursi, 8 Ağustos 1951 tarihinde, Mısır`ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde doğdu. Beş kardeşin en büyüğü olan Muhammed Mursi, ilk eğitimini orada aldı. Babası çiftçi, annesi ise ev hanımıydı. Mühendislik lisansını Kahire Üniversitesi`nde aldı (1975 ve 1978). Mühendislik doktorasını Güney Kaliforniya Üniversitesi`nde tamamladı (1982). Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi`nde yardımcı doçent oldu (1982-1985). Ardından eğitim vermek için Mısır`daki Zagazig Üniversitesi`ne geldi.

Fikir bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde siyasete atıldı. Mursi, 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. Müslüman Kardeşler`in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi. Tam 5 yıl Mısır Halk Meclisi üyeliği yaptı. 2011 Mısır Devrimi`ne muhalif bir lider olarak destek verdi ve 30 Nisan 2011 tarihinde Müslüman Kardeşler`in kurduğu, Özgürlük ve Adalet Parti`sinin başkanı seçildi.

2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimleri`nde Müslüman Kardeşler`in aday gösterdiği Hayrat Şatır`ın adaylığı düşünce, yerine Muhammed Mursi seçildi. Yoğun seçim kampanyası yürüttü. İlk turda %25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da %51.73 oy alarak, 5. cumhurbaşkanı oldu.

2012–13 Mısır protestoları adıyla bilinen, 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan büyük gösteriler sonucu Mısır ordusu askeri bir darbe ile yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve yandaşlarına direnmelerini söyledi. Muhammed Mursi`nin gözaltına alındığı, ev hapsinde tutulacağı söylenmişti. Ancak darbeciler; Mursi`yi İskenderiye`nin kuzeyindeki Burj el Arap Cezaevine nakletmişti. Burj el Arap Cezaevi`nden başka bir yere sürgün edildiği iddia ediliyordu

EĞİTİMİ VE GÖREVLERİ

Lisans eğitimini 1975 senesinde Kahire Üniversitesinde onur belgesi ile başarılı bir şekilde tamamladı. Daha sonra Metalurji üzerine yüksek lisans yaptı. Aynı şekilde Güney Kaliforniya Üniversitesinden başarı bursu kazandı ve doktora eğitimini burada 1982 senesinde tamamladı. Amerika Birleşik Devletlerindeki Güney Kaliforniya Üniversitesinde 1982-1985 yılları arasında yardımcı profesör görevini üstlendi. Zagazig Üniversitesi`nde 1985 senesinden 2010 senesine kadar mühendislik fakültesi dekanı olarak görev yaptı.

Bunların yanı sıra Libya`daki Trablus Üniversitesi, Kahire Üniversitesi, Zagazig Üniversitesi, Güney Kaliforniya Üniversitesinde çalışmalar yapmış olup “Zemin Sertleşme Çözümleri”alanında onlarca çalışması vardır. Zagazig Üniversitesi`nde eğitim heyetine üye olarak seçilmiştir. Aynı şekilde Nasa`da görev yapmıştır. Metalurji alanındaki tecrübesini burada kazanmış ve çeşitli buluşlarda katkıda bulunmuştur.

SİYASİ GEÇMİŞİ

1977 senesinde Müslüman Kardeşler hareketine katıldı ve 1979 senesinin sonlarında görev aldı. 1982 senesinden itibaren kurumun siyasi kanadında üye olarak görev yaptı. 1995 senesinde “Gençlik Konseyine” seçildi. 2000 senesinde ise Mısır Temsilciler Meclisine Müslüman Kardeşler`in adayı olarak gösterildi ve seçimleri kazandı. Orada İhvanın resmi sözcülüğünü üstlendi. 2005 halk seçimlerinde, seçime girdiği bölgede en yakın rakibine çok büyük fark atıp en yüksek oyu alarak milletvekili seçildi. Ancak oylamanın tekrar yapılması üzerine oylamayı rakibi kazandı.

DARBEDEN ÖNCE SON KONUŞMASI

Cunta mahkemesinin idam kararı verdiği Mursi, kendisine darbe yapılmadan önce Mısır halkına hitaben, 25 Ocak devriminin korunması gerektiğini söyleyerek, “Şehitlerimizin kanıyla kazandığımız devrimi yok etmeye çalışanlar olacaktır. Ancak biz sizin haklarınızı, evlatlarınızın haklarını koruyarak devrimi muhafaza edeceğiz. Ben, bunu hayatım pahasına da olsa yapacağım” şeklinde konuşmuştu.