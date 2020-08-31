12 adet yerli ''KİRPİ'' Somali'ye teslim edildi

31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:55:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:57:00
MSB: Somali'ye 12 arazi aracı teslim edildi
Kaynak: AA
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Somali ordusu için üretilen 12 adet KİRPİ mayına karşı dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı, Mogadişu limanında Somali yetkililerine teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği kapsamında; Somali ordusu için üretilen 12 adet KİRPİ mayına karşı dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı, Mogadişu limanında Somali yetkililerine teslim edildi." denildi.
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