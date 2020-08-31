12 adet yerli ''KİRPİ'' Somali'ye teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği kapsamında; Somali ordusu için üretilen 12 adet KİRPİ mayına karşı dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı, Mogadişu limanında Somali yetkililerine teslim edildi." denildi.