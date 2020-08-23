MSB duyurdu: Helikopterimiz bölgede!

MSB'den Giresun açıklaması! Bölgeye helikopter gönderildi
Kaynak: AA
Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası Milli Savunma Bakanlığı da bölgeye arama-kurtarma faaliyetlerine destek olması nedeniyle bir helikopterin bölgeye gönderildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 helikopterin, arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun."