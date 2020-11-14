MSB: 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, "İcra edilen operasyonlarda 98’i son bir ayda olmak üzere 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Rusya Federasyonu heyeti ile Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin toplantılara bugün de devam edileceği belirtildi.

MSB açıklamasında, "Libya'da siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmeler yakından takip ediliyor. Bakan Akar bugün Libya Savunma Bakanı ile görüşecek." denildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın ekim ayında 42 hava sahası, 7 karasuyu ihlali ve 15 hava aracı tacizi yaptığı bildirildi.