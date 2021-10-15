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15 Ekim 2021 Cuma 19:49:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 19:49:00

Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli bazı bölgelerde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Etiketler : hava durumu Meteoroloji yağışlı hava
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