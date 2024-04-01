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01 Nisan 2024 Pazartesi 22:42:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 22:42:00

MEB 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme yaptı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçlarını açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme kılavuzu 7 Mart tarihinde yayınlanmıştı.

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarındaki 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme yapıldı.

Görevlendirme sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

Yönetmelik çerçevesindeki görevlendirmelerin valilikler tarafından yapılacağı ifade edildi.

Etiketler : MEB GÖREVLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı
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