İsrail'e karşı açılan soykırım davasında acil önlem oturumu
Kaynak: AA
Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail'e karşı açılan soykırım davası kapsamında ek tedbir alınması görüşülecek. Güney Afrika'nın talebinin ardından halka açık duruşmalar bugün görülmeye başlanacak.
İsrail'e karşı ek ve acil olarak alınacak önlemler, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki oturumlarda görüşülecek.
Bu kapsamda bugün Güney Afrika, yarın da İsrail, sözlü beyanda bulunacak.
Güney Afrika'nın talebi, İsrail'in Refah'taki saldırılarını genişletmesinin ardından gelmişti.
Gazze Şeridi'nde derinleşen krize dikkat çekilirken, Divan'da daha önce verilen kararların gözden geçirilmesi ve acil, ilave tedbir alınması gerektiği vurgulanmıştı.
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