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04 Ağustos 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 14:33:00

Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki YAŞ toplantısı sona erdi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir yıl aradan sonra bugün toplanan Yüksek Askeri Şûra'da albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

Toplanan Yüksek Askeri Şûra'da (YAŞ) albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı

Yurtiçi ve sınır ötesinde terörle mücadelede operasyonların sürdüğü ve Karadeniz'de istikrarın her zamankinden fazla önem kazandığı bu dönemde mevcut durum ve dengenin korunması üzerine kararlar alındı. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin uzatılması planlanıyor. 2022 YAŞ toplantısının bitmesinin hemen ardından Ağustos 2023'ün Şûra çalışmaları başlayacak.

GENELKURMAY BAŞKANLARININ GÖREV SÜRESİ YAŞ HADDİNE KADAR UZATILABİLECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Genel Kurmay Başkanlarının 4 yıllık görev süresi, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilecek.

Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı görev süresiyle ilgili değişikliğe gidildi.

Buna göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Subaylığa nasıp, terfi ve atama" başlıklı 9. maddesinin "Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır" fıkrasına "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir." cümlesi eklendi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Yaşar Güler Askeri Ceza Kanunu
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