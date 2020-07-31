Koronavirüsle ilgili konuşan BBP Genel Başkanı Destici: Türk halkı iyi bir sınav verdi

Koronavirüsle ilgili konuşan BBP Genel Başkanı Destici: Türk halkı iyi bir sınav verdi

Kurban Bayramı için baba ocağı Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'ne gelen Mustafa Destici, babası Ali İhsan, annesi Özgül Fahriye Destici ve yakınları ile vatandaşlarla bayramlaştı.



Destici, daha sonra yaptığı açıklamada, Türk halkının ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Yeni tip koronavirüs salgın sürecinden geçildiğine dikkati çeken Destici, "Onun için geçtiğimiz yıllardaki gibi bayramları büyük coşku içerisinde kutlayamıyoruz. Mesafeye, hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün bunlar pandemiyle mücadelede olmazsa olmazlarımız." diye konuştu.

Geçen Ramazan Bayramı'nda Türk halkının, salgınla ilgili alınan önlemler konusunda iyi bir sınav verdiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Ben inanıyorum ki bu Kurban Bayramı'nda da halkımız, devletimizin aldığı kararlara, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uyarak inşallah yine hastalığın artmasına vesile olmadan bu bayramı tamamlayacağız. Bu tedbirlere ve tavsiyelere uyarsak bu virüs belasını yeneceğiz. Buna da yürekten inanıyorum."

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin tüm hızıyla devam ettiğine de değinerek "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, özel harekatımız kahramanca mücadele ediyor. Rabb'im onların yar ve yardımcıları olsun. Onları başarılı eylesin. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yaralı gazilerimize Allah'tan şifalar niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.