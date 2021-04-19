Koronavirüs vaka sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 55 bin 149 yeni vaka, 2 bin 862 yeni hasta tespit edildi. 341 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.