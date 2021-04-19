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19 Nisan 2021 Pazartesi 19:51:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 19:53:00

Koronavirüs vaka sayısında korkutan artış

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Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden günün koronavirüs tablosu paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 149 yeni vaka, 2 bin 862 yeni hasta tespit edildi. 341 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 55 bin 149 yeni vaka, 2 bin 862 yeni hasta tespit edildi. 341 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısı
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