Korona testi pozitif çıkıp dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezenlere İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan tepki: Bundan büyük kul hakkı olabilir mi?
Kaynak: AA
Korona testi pozitif çıkıp da dışarı çıkanlara İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Yerlikaya 'Bundan büyük kul hakkı var mıdır' diye sordu ve 'Allah rızası için dışarı çıkmayın' dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs testi pozitif çıktığı halde dışarı çıkan vatandaşlara, "Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak; Allah rızası için dışarı çıkmayın." sözleriyle seslendi.
Zeytinburnu'nda 55 bin metrekare alan üzerine yapılacak Millet Bahçesi'nde yer alacak İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temeli düzenlenen törende koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalar yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona testi pozitif çıkan vatandaşlara, "Allah rızası için dışarı çıkmayın. İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Pozitif olduğunu bilen kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Şehirle nasıl helalleşeceksin?" diye seslendi. " diye seslendi.
"SONBAHARDA DAHA DİKKATLİ OLUN"
AA'da yer alan haberde Yerlikaya, salgınla mücadelede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin el birliği ve sabırla örnek gösterilebilecek ülkeler sırasında ilk sıralarda yer alacağını söyleyerek şunları söyledi:
"Maskeyi kuralına uygun takar, mesafeye dikkat edersek virüsün solunumla bulaşma riski yüzde 90 azalıyor. Sonbaharda daha dikkatli olun"
Pozitif vakayla temas edenlerden sabırlı olmalarını isteyen Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Filyasyon çalışma grupları var. 39 ilçede kaymakamlıklarımız bu kardeşlerimize sahip çıkmak ve onların dışarıya çıkmamaları için çalışıyor. Dışarıya çıkmadıklarında sosyal destek gruplarımızın destansı çalışmalarıyla yanlarında oluyoruz. Gazete, su, ekmek istiyorlarsa götürüyoruz. Maddi durumu iyi değilse de yardım ediyoruz. Allah rızası için dışarı çıkmayın"
#COVID19 testi pozitif olan ve onunla temas edenlerin 15 gün kendisini izole etmesi hayati önem taşıyor!— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 3, 2020
Pozitif olduğunu bilerek 15 karantinaya dikkat etmeyen kardeşimize soruyorum: Şehirle nasıl helalleşeceksin?
Bir kişinin dahi böyle hata yapmasına müsade etmeyeceğiz.
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- Korona testi pozitif çıkıp dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezenlere İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan tepki: Bundan büyük kul hakkı olabilir mi?
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