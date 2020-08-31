Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

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31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:19:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:27:00

Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatıldı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uygulamada daha önce uzatılan süre 31 Ağustos'ta sona eriyordu

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