Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:19:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:27:00
Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatıldı
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.
Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Uygulamada daha önce uzatılan süre 31 Ağustos'ta sona eriyordu
Ayrıntılar geliyor...
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