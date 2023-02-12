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Kurtarma ekipleri depremzedeye enkazda tahkimat yaparak ulaştı
"Tesislerimizde baraj güvenliğini tehdit eden bir durum yok"
Gürcistan, Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden oldu
Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor
Depremde 150'nci saat mucizesi
Hatay'da enkaz altında kalan çocuk 128 saat sonra kurtarıldı
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Norveç, depremzedelerin tahliyesi ve nakli için uçak gönderiyor
9 bin 782 madenci deprem bölgedeki çalışmalara destek olmayı sürdürüyor
Deprem sırasında kara yollarında oluşan yarıklar onarılıyor
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Ligden çekilmek isteyen takımların taleplerini kabul etti
Kanadalılar Türkiye'deki depremzedeler için seferber oldu
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Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı
149. saatte mucize kurtuluş! Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
Depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı sahibine iade etti
12 Şubat 2023 Pazar 11:21:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 11:21:00

Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA

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Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere başkent Doha'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği kaydedildi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyarete eden ilk lider olacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan katar emiri türkiye

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