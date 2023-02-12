Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor
Kaynak: AA
Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.
Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere başkent Doha'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği kaydedildi.
Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyarete eden ilk lider olacak.
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