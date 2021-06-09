09 Haziran 2021 Çarşamba 12:55:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 12:55:00
Kanal İstanbul için beklenen tarih belli oldu
Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu. Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak.
Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu. Habertürk'ün haberine göre, Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak. 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
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