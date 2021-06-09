Kanal İstanbul için beklenen tarih belli oldu

Kanal İstanbul için beklenen tarih belli oldu

Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu. Habertürk'ün haberine göre, Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak. 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.