"Tasarruf Paketini pazartesi günü açıklayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Ekonomimizin büyümesinin kompozisyonundaki iyileşme, programın çok net bir şekilde çalıştığını gösteriyor.

Bu sene cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2 buçuğun altına çekmeyi ümit ediyoruz.

Sanayiyi sadece piyasalara bırakamayız. Sanayide dönüşümü, kamunun rehberliğinde ve destekleriyle hızlandıracağız.

Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle de ihracatı önceliklendireceğiz. Biz verimlilik ekonomisi peşindeyiz.

Finansmana erişimde şu anda sorun yok.

Çok taraflı uluslararası bankalarda Türkiye'nin konumu çok güçlüdür. Hemen hepsinde bölgemizde bir numarayız. Çünkü hazinemiz çalışıyor.

Finansman maliyetimiz azalıyor.

Türkiye, geçen sene bu vakitlerde bize benzer ülkelerin bir buçuk katı ile borçlanırken bugün durum tersine dönmüştür.

Enflasyon kalıcı bir şekilde aşağı gelecektir.

Türkiye'nin kamu bilançosu iyileşiyor. Program çalışıyor. Biz, bütçe açığını aşağı çekeceğiz.

Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Tasarruf Verimlilik Paketini açıklayacağız. Bu ilk, son olmayacak.

Biz bu konuda kararlıyız. Türkiye'yi fiyat istikrarına kavuşturacağız.

Bizim en büyük önceliğimiz, vatandaşımızın hayat pahalılığını baskısını azaltmaktır. Enflasyonu tek haneye düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

İhracatçımızı güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Biz, ihracatçımızın yanındayız. Onlarla birlikte sorunları çözeceğiz.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi en kritik hedeflerimizden bir tanesidir. Öngörülebilirlik ise bunun esasıdır.

Kamu finansmanına ilişkin yoğun çalışmalarız var. Biz kurala dayalı gideceğiz. Bu dönemde insanımıza yatırım yapacağız.

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