VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Grup Toplantısı... Bahçeli konuşuyor
En çok sevilen nostaljik diziler
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 27 zanlı daha yakalandı
Kurbanlıkların sevkinde uyulacak kurallar belirledi
Reisi için ilk tören Tebriz'de
Maliye'den 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
20 Mayıs 2024 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 11:30:00

Gıda işletmelerine bu yılki denetimlerde 227 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 227 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildiğini, 118 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda denetimlerine, taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakanlıklarınca gıda alanında çeşitli denetimlerin yapıldığını hatırlatan Yumaklı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üretenlerin ve satanların belirli aralıklarla kamuoyuna açıklandığını belirtti.

Gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi amacıyla üretici veya piyasaya arz sağlayıcı işletmelere gerçekleştirilen kontrollerin risk esasına göre planlandığını aktaran Yumaklı, ön bildirim gereken haller dışında kontrollerin habersiz yapıldığını vurguladı.

Bakanlıklarının, gıda konusunda, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullandığına işaret eden Yumaklı, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına, tüketicinin korunmasına ve bilgilendirilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek yılın ilk 4 ayına ilişkin denetim sonuçlarını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şunları kaydetti:

"3 Mayıs 2024 itibarıyla gıda işletmelerine 375 bin 246 denetim yapılmış olup denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen 4 bin 990 işletmeye toplamda 227 milyon 146 bin 180 lira idari para cezası uygulanmıştır. 118 işletme için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlığımız kontrol görevlileri tarafından gıda numune alma planı kapsamında çiğ kırmızı et, kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve kırmızı et ürünlerinde, domuz eti ve tek tırnaklı hayvan eti aranması amacıyla numuneler alınarak analizler yapılmakta ve mevzuata aykırılık tespit edilen durumlarda gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır."

Etiketler : ibrahim yumaklı gıda denetim işletme
Yarışmacılara moral verdi

Yarışmacılara moral verdi
Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti

Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti
Evin altından dünyaya açılacak

Evin altından dünyaya açılacak
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Emel Sayın'ı ağlatan konser

Emel Sayın'ı ağlatan konser
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Motive'li gece

Motive'li gece
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX