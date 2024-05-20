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20 Mayıs 2024 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 15:15:00

İzmir'de maaşlarını eksik alan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor

Kaynak: AA

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İzmir'de, maaşları eksik yatırıldığı gerekçesiyle eylem başlatan Bayraklı Belediyesi çalışanları protestolarını sürdürüyor.

Belediye binası önünde toplanan çalışanlar slogan attı, ücretlerinin tam yatması için yetkililere çağrıda bulundu. Temizlik işçilerinin de destek verdiği eylemde, çöp kamyonları belediye binası önüne getirildi. Kamyonla bir süre yolu kapatan işçiler daha sonra araçla bölgeden uzaklaştı.

Bu esnada belediyenin bahçesinde eylemlerini sürdüren çalışanlar ise halay çekti.

Geçen haftadan bu yana zaman zaman belediye önünde toplanan çalışanlar, ücretlerinin eksik yatırıldığını gerekçe göstererek eylem yapıyor.

Etiketler : izmir bayraklı belediyesi çalışan maaş protesto
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