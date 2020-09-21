Kabine bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Başkan Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden virüsle mücadeleye birçok önemli başlık ele alınacak.



Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında saat 15'de Külliye'de toplanacak.

Öncelikli gündem yine Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak.

Ankara'nın gerilimi azaltmak için attığı son adımların sonuçları değerlendirilecek.

Yeni virüs tedbirleri gelecek mi?

Kabine toplantısında son dönemlerdeki vaka artışı da değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin kabine üyelerini bilgilendirecek.

Koronavirüsle mücadelede alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.

Libya ve Suriye de gündemde

Kabine toplantısında ayrıca Libya ve Suriye konusunda Türk heyetlerinin muhatapları ile yaptığı görüşmeler ile terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.

Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.