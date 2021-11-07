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07 Kasım 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 12:33:00

İYİ Parti'den Lütfü Türkkan kararı: En hafif ceza verildi

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İYİ Partili Lütfü Türkkan Grup Başkan Vekilliği görevinden alındı.

Bir şehit yakınına küfür etmesiyle Türkiye'nin gündemine oturan Lütfü Türkkan hakkında karar verildi.

Konuya müdahil olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener talimat vererek Türkkan'ın Grup Başkanvekilliği görevinden alınmasını istedi.

İYİ Parti, yeni Grup Başkanvekilini seçmek için yarın toplanacak.

Türkkan'ın partiden istifa etmesi ya da ihraç edilmesi bekleniyordu. İYİ Parti tarafından alınan bu karar "en hafif ceza" olarak tanımlandı.

Etiketler : Türkiye Lütfü Türkkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
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