Bir şehit yakınına küfür etmesiyle Türkiye'nin gündemine oturan Lütfü Türkkan hakkında karar verildi.

Konuya müdahil olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener talimat vererek Türkkan'ın Grup Başkanvekilliği görevinden alınmasını istedi.

İYİ Parti, yeni Grup Başkanvekilini seçmek için yarın toplanacak.

Türkkan'ın partiden istifa etmesi ya da ihraç edilmesi bekleniyordu. İYİ Parti tarafından alınan bu karar "en hafif ceza" olarak tanımlandı.