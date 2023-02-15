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15 Şubat 2023 Çarşamba 10:34:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 10:34:00

İstiklal bombacısına 7 kez müebbet

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İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin 36 şüpheli hakkında dava açıldı. Bombayı patlatan terörist Ahlam Albashir'in, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, soruşturma kapsamında terör örgütü YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan şüpheliler Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimatlandırılarak patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildiklerinin tespit edildiği belirtildi.

FİRARİ HAİNE YAKALAMA KARARI

İddianamede, şüpheli Bilal Elhacmaos'ın Edirne'den yurtdışına firar ettiği ve hakkında yakalama emri düzenlenerek kırmızı bülten talebinde bulunulduğuna vurgu yapılarak, bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin hakkında yakalama emri düzenlendiği kaydedildi.

KADINI POLİSE TESLİM ETME

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ve 123 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, bir şüpheliye, saldırgan Ahlam Albashır'la ilgili ''Kadını polise teslim etme, kadından kurtul, gerekirse 10. kattan aşağıya at, gerekirse denize at, ne yaparsan yap yeter ki kadını yok et'' şeklinde mesaj gönderildiği yer aldı. Ahlam Albashır'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet," tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

Etiketler : İstiklal Caddesi Ahlam Albashir müebbet hapis

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