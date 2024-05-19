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19 Mayıs 2024 Pazar 08:53:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 08:53:00

Çöl tozu geliyor

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Türkiye'ye gelen çöl tozu 1 hafta etkili olacak.

Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelen çöl tozu 1 hafta etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, "Çöl tozu, alçak basıncın etkisiyle İtalya'nın kuzeyine kadar çıktı ve Yunanistan üzerinden Türkiye'nin batı kıyılarından bugünden itibaren giriş yaptı. Çöl tozu, 1 hafta boyunca ülkemizde etkili olacak" dedi.

Özdemir "Pazar günü özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde, pazartesi Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde çöl tozu etkisini gösterecek. Salı günü etkisini kaybedecek, çarşambadan itibaren etkisini yeniden arttıracak ve perşembe günü Türkiye'nin tamamında etkili olacak" diye uyardı.

Etiketler : yunanistan türkiye çöl tozu
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