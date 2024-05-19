Uyuşturucu tacirlerine "Narkoçelik-17" operasyonu
Kaynak: TRT Haber
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı “Narkoçelik-17” operasyonlarında 1 ton 23 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, İstanbul Emniyeti'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu, İstanbul Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca operasyon düzenlendi.
Bu operasyonlarda 1 ton 23 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde üreten 1'i yabancı uyruklu 6 imalatçı yakalandı.
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