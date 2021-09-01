İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasağı süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı

İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasağı süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yangınlarla mücadele kapsamında ormanlara girme yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır" ifadesinde bulundu.