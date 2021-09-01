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İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasağı süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı
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01 Eylül 2021 Çarşamba 15:42:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 15:42:00

İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasağı süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı

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Son Dakika Haberleri.. İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yangınlarla mücadele kapsamında ormanlara girme yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır" ifadesinde bulundu.

Etiketler : İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İSTANBUL ORMANLAR PİKNİK
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