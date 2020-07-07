07 Temmuz 2020 Salı 20:34:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 20:34:00
İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak getirildi
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi: "Fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek."
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