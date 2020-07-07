  • BIST
    119339
  • Dolar
    6,8573
  • Euro
    7,7512
  • Altın
    395,9750
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar İtalyanca selam verdi, İtalya Savunma Bakanı da 'Sevgili dostum Hulusi' diyerek söze başl ...
İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak getirildi
Terör örgütü YPG/PKK üyesi kadın ikna sonucu teslim oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş'ta asker uğurlama törenlerine yasak getirildi
Kurban kesecekler dikkat! Tarım ve Orman Bakanlığı 'kurban rehberi' yayımladı
Bakan Koca koronavirüs 7 Temmuz tablosunu açıkladı
Kırşehir Valiliği, düğün organizasyonlarına sınırlama getirdi
Borsa günü rekorla kapattı
DSÖ: Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık
İzmir'de 4,2 şiddetinde deprem
Kaftancıoğlu'na tweet sildirten atama
FETÖ'cü yaverlerin tahliye talebine savcı itiraz etti
Bolu'da 15 dakika yağan dolu trafiği yavaşlattı kazaya neden oldu
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a hapis istemi!
AK Parti'li Ünal'dan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Akar İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 133 bini aştı
Roma'da gelin adaylarından Kovid-19 kısıtlamaları protestosu
Afganistan'da bombalı saldırılarda 10 polis öldü
Gayrimenkul Döngü Hızı en yüksek il İstanbul en yavaş il Artvin
Diyanet'ten önemli hac açıklaması
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Meclis yeni başkanını seçti! AK Partili Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı oldu
07 Temmuz 2020 Salı 20:34:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 20:34:00

İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak getirildi

ABONE OL

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi: "Fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER