'Dışişleri Vakfı' kuruluyor
Kaynak: TRT Haber
Türkiye, kamu diplomasisi alanında yeni bir kurumu daha hayata geçiriyor. Dışişleri Vakfı kuruluyor. Vakıf ile özellikle emekli olan diplomatların bilgi ve tecrübelerinin gelecek nesillere aktarılması sağlanacak. Bir akademi gibi çalışacak olan vakıf, sivil diplomasi faaliyetlerini güçlendirecek.
Türkiye'nin diplomasi faaliyetlerini güçlendirecek yeni bir adım daha yolda.
Dışişleri Bakanlığına bağlı kurulacak vakıf ile eğitim, kültür ve tecrübe aktarımı sağlanacak.
Dışişleri Vakfı ile özellikle emekli olan diplomatların tecrübe ve bilgilerinden faydalanılmaya devam edilecek.
Emekli hariciyeciler bu vakıfta görev alacak, özellikle kamu diplomasisi faaliyetlerinde önde olacak.
Vakıf aynı zamanda bir akademi gibi de çalışacak.
Türkiye'nin diplomasi faaliyetlerinde görev yapacaklar bu vakıf aracılığıyla deneyimi yüksek diplomatlardan eğitim alacak.
Böylece diplomasinin sivil yönü de kuvvetlendirilecek. Vakfın Başkanı Dışişleri Bakanı olacak.
Dışişleri Vakfı'nın kurulması için mevzuat çalışmaları tamamlandı.
AK Parti grubunun ilgili kanun teklifini gelecek hafta meclise sunması bekleniyor.
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