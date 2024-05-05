'Dışişleri Vakfı' kuruluyor

Türkiye'nin diplomasi faaliyetlerini güçlendirecek yeni bir adım daha yolda.

Dışişleri Bakanlığına bağlı kurulacak vakıf ile eğitim, kültür ve tecrübe aktarımı sağlanacak.

Dışişleri Vakfı ile özellikle emekli olan diplomatların tecrübe ve bilgilerinden faydalanılmaya devam edilecek.

Emekli hariciyeciler bu vakıfta görev alacak, özellikle kamu diplomasisi faaliyetlerinde önde olacak.

Vakıf aynı zamanda bir akademi gibi de çalışacak.

Türkiye'nin diplomasi faaliyetlerinde görev yapacaklar bu vakıf aracılığıyla deneyimi yüksek diplomatlardan eğitim alacak.

Böylece diplomasinin sivil yönü de kuvvetlendirilecek. Vakfın Başkanı Dışişleri Bakanı olacak.

Dışişleri Vakfı'nın kurulması için mevzuat çalışmaları tamamlandı.

AK Parti grubunun ilgili kanun teklifini gelecek hafta meclise sunması bekleniyor.