İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 93 oldu
Kaynak: TRT Haber
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınanların sayısı 93'e yükseldi.
DHKP-C üyesi 2 teröristin ölü ele geçirildiği saldırının ardından, teröristlerin bağlantıda olduğu kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.
5 savcı, 1 başsavcı vekili görevlendirildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 93 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar yeniden Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların işlemleri sürüyor.
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