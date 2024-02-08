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İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 93 oldu
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08 Şubat 2024 Perşembe 10:14:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 10:14:00

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 93 oldu

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınanların sayısı 93'e yükseldi.

DHKP-C üyesi 2 teröristin ölü ele geçirildiği saldırının ardından, teröristlerin bağlantıda olduğu kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

5 savcı, 1 başsavcı vekili görevlendirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 93 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar yeniden Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların işlemleri sürüyor.

Etiketler : istanbul adliyesi çağlayan terör saldırısı gözaltı
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