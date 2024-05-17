VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa haftaya rekorla başladı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Mengü'den Roma gezisi itirafı: O parayı ödemek boyumuzu aşar
17 Mayıs 2024 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 08:30:00

Borç içindeki İBB gaza geldi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Borçları katlanan İBB, İGDAŞ'ın halka arzını planlıyor. İmamoğlu yönetimi tarafından ‘altın yumurtlayan tavuk' olarak devralınan İGDAŞ'ın geçmişte halka arzı defalarca gündeme gelmiş ancak CHP karşı çıkmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, İGDAŞ'ın 10 milyar dolar değerlemeyle halka arzını planladıklarını açıkladı. Vural, İSPARK'ın su şirketi Hamidiye'nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek'in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu açıkladı.

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP yönetiminde belediyenin iflasın eşiğine geldiğini belirterek halka arz kararının bu nedenle alındığını söyledi. Türkyılmaz, "2014-2019 AK Parti döneminde, borcun bütçeye ortalama oranı % 87,20. 2019-2024 CHP döneminde % 148,49. Bütçeye göre 2014-2019 AK Parti döneminde % 54,57 oranına yatırım yapılırken, 2019-2024 CHP yönetiminde % 38'lik bir yatırım yapılmış" sözleri ile borç bilançosunu gündeme getirmişti.

GEÇMİŞTE KARŞI GELDİ

İGDAŞ'ın halka arzı 2009'dan 2015'e kadar 4 meclis kararıyla gündeme gelmişti. 2015'teki oylamada CHP'li üyeler arasında tartışma yaşanmıştı. O dönem CHP'li Meclis Üyesi Doğan Subaşı, "Kurumsal hizmet niteliği taşıyan ve stratejik önemi bulunan kurumlarda özelleştirme toplumsal açıdan sakıncalı" demişti.

Etiketler : ibb igdaş halka arz
Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti

Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
Yarışmacılara moral verdi

Yarışmacılara moral verdi
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar
Muça'dan yaza özel yeni şarkı

Muça'dan yaza özel yeni şarkı
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX