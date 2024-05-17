Borç içindeki İBB gaza geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, İGDAŞ'ın 10 milyar dolar değerlemeyle halka arzını planladıklarını açıkladı. Vural, İSPARK'ın su şirketi Hamidiye'nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek'in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu açıkladı.

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP yönetiminde belediyenin iflasın eşiğine geldiğini belirterek halka arz kararının bu nedenle alındığını söyledi. Türkyılmaz, "2014-2019 AK Parti döneminde, borcun bütçeye ortalama oranı % 87,20. 2019-2024 CHP döneminde % 148,49. Bütçeye göre 2014-2019 AK Parti döneminde % 54,57 oranına yatırım yapılırken, 2019-2024 CHP yönetiminde % 38'lik bir yatırım yapılmış" sözleri ile borç bilançosunu gündeme getirmişti.

GEÇMİŞTE KARŞI GELDİ

İGDAŞ'ın halka arzı 2009'dan 2015'e kadar 4 meclis kararıyla gündeme gelmişti. 2015'teki oylamada CHP'li üyeler arasında tartışma yaşanmıştı. O dönem CHP'li Meclis Üyesi Doğan Subaşı, "Kurumsal hizmet niteliği taşıyan ve stratejik önemi bulunan kurumlarda özelleştirme toplumsal açıdan sakıncalı" demişti.