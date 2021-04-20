İsrail'den dikkat çeken manşet!

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20 Nisan 2021 Salı 12:39:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 12:39:00

İsrail'de Kanal İstanbul paniği: Türkiye'ye yılda on milyarlarca dolar kazandıracak

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Kanal İstanbul inşasının bölgeyi yeniden şekillendireceği aktaran İsrail basını, kanal trafiğinin Türkiye'ye yılda on milyarlarca dolar kazandıracağını ifade etti.

Türkiye'nin bu yıl temelini atmaya hazırlandığı Kanal İstanbul projesi İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrail medyası Haaretz'de yer alan analiz yazısında Kanal İstanbul'un inşasının bölgeyi yeniden şekillendireceği ifade edildi. Haberde Türkiye'nin kanal sayesinde elde edeceği gelire dikkat çekilirken, Rusya'nın projeden endişe duyduğu kaydedildi.

"KANAL BÖLGEYİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Kanal İstanbul projesinin bölgede büyük etki oluşturacağını aktaran gazete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan ve İstanbul'a hakim bir kanal inşa etme hayalinin gerçekleşmesi bölgeyi değiştirebilir." görüşünü paylaştı.

"TÜRKİYE'YE ON MİLYARLARCA DOLAR KAZANDIRACAK"

Kanal İstanbul projesinin, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği nedeniyle daha önce 1990'larda gündeme geldiği belirtilen haberde "Uzmanlar, kanal trafiğinin ülkeye yılda on milyarlarca dolar kazandıracağını söylüyor. Kanal boyunca oluşan işletmeler, Türk halkına on binlerce yeni imalat ve hizmet işi sağlayacak." denildi.

"RUSYA ENDİŞELİ" YORUMU

"Türkiye'nin Kanal İstanbul projesi Rusya'ya meydan okuyor" diyen gazete, projenin hayata geçmesi halinde bölgenin sarsılacağını ifade etti. Analiz yazısında, "Rusya, Karadeniz'de bir çatışma sırasında Batılı savaş gemilerine yeni bir rota verileceğinden endişe ediyor" denildi.

Etiketler : israil haaretz kanal istanbul erdoğan türkiye
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