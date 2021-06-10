İnternetten araç kiralamak isterken dolandırıldı

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, O.Ç.(46) internetten ulaştığı bir oto kiralama firmasından 1 ay süreyle araç kiralamak için anlaşarak verilen hesap numarasına 2 bin 750 lira para yatırıp aracı teslim almak için Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gitti. Verilen tarih ve saatte aracın getirilmemesi üzerine O.Ç. irtibat kurduğu telefon numarasını aradığında telefonun kapalı olduğunu fark edince dolandırıldığını anlayıp jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.