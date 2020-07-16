  • BIST
    118808
  • Dolar
    6,8587
  • Euro
    7,8418
  • Altın
    398,1310
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CAS'ta duruşması yapıldı! Trabzonspor için karar...
Güney Sudan'da yardım çalışanları yine hedef oldu
Nesli tükenmekte olan 'saz horozu' Giresun'da görüntülendi
Türk bilim insanı geliştirdi... Bir ülkede daha test edilmeye başlanacak
Çavuşoğlu Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti
Gururla giydiği üniforması nikah kıyafeti oldu
Marmara Bölgesi için kritik uyarı... 7.6 şiddetinde deprem gelecek! Hazırlıklı olmalıyız
Şeyh Raid Salah: Ayasofya'nın ibadete açılması Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının başlangıcıdır
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 370'e çıktı
MSB'den flaş açıklama: 2 terörist artık etkisiz
AK Partili Tevfik Göksu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yaptığı zararı sıraladı!
ABD'de korkutan rakam! Sayı 140 bini aştı
Dosta güven düşmana korku! Türk F-16'ları sınırda uçtu
Rusya lideri Putin açıkladı: İşsiz sayısı yüksek kalmaya devam ediyor
Bakan Fahrettin Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale şansı olmadı
Sultan Sazlığı'nda siyah flamingo heyecanı
Kurban Bayramı yaklaşıyor hayvan pazarlarında hareketlilik başladı
Bolu Valisi Ahmet Ümit: Testlerde oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda
Süper Lig'de yeni isim... Alanyaspor'dan orta sahaya transfer
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
İran'da korkutan gelişme... 23 günlük bebek koronadan yaşamını yitirdi
İnsan Hakları İzleme Örgütü Yunan'ın barbarlığını tescilledi: Zorla geri gönderiyorlar
Terörden temizlendi! 25 yıl sonra tarım yapılıyor
16 Temmuz 2020 Perşembe 16:06:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 16:06:00

İnsan Hakları İzleme Örgütü Yunan'ın barbarlığını tescilledi: Zorla geri gönderiyorlar

ABONE OL

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Yunanistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı dönemde, ülkede bulunan ve iltica başvurusu yapan sığınmacıları kara ve deniz sınırlarından zorla Türkiye'ye "geri ittiğini" bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Yunanistan Temsilcisi Eva Cosse, yaptığı yazılı açıklamada, Yunan makamlarınca sığınmacıların eşyalarına el konulduğunun, bazı durumlarda şiddet uygulandığının ve gözaltındaki göçmenlere Kovid-19 bulaşmasına karşı herhangi bir önlem alınmadığının tespit edildiğini belirtti.

"Geri itmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca toplu sınır dışı edilme dahil olmak üzere çeşitli insan hakları normlarını ihlal ediyor." ifadesini kullanan Cosse, Yunan makamlarının, ülkenin iç kesimlerinden olmak üzere yeni kolektif geri itme akınlarına karşı gerekli önlemi almadığını vurguladı.

Cosse, “Yunan makamları, bu küresel kriz döneminde en savunmasız insanları koruyacakları yerde, onların sağlığını göz ardı ederek iltica haklarını ihlal etti." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün mart ve nisanda resmi Yunan makamları ve kimliği belirsiz kişilerce, ülkenin çeşitli yerlerindeki kamplardan alınarak zorla Türkiye’ye gönderilen 13 sığınmacı ve tanıkla görüştüğünü aktaran Cosse, "Örgüt ilk defa Yunanistan’ın derinliklerinden iltica başvurusunda bulunanların kolektif şekilde geri itilmelerini belgeledi." açıklamasında bulundu.

PARLAMENTO BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİ

Cosse, tanıkların ifadelerine göre, Rodos, Sisam ve Simi adalarına ulaşan çok sayıda sığınmacının Yunan sahil güvenlik görevlileri ve siyah giyimli eli silahlı kişilerce küçük plastik botlara bindirilerek zorla Türkiye kıyılarına itildiğini belirtti.

Yunan polisinin Selanik yakınlarında yer alan ve Türk-Yunan sınırına 400 kilometre uzaklıktaki Diavata Kampı'nda bulunan bazı sığınmacıları tutuklayarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye’ye geri gönderdiğinin belirlendiğini bildiren Cosse, Türkiye’ye gönderilen bu sığınmacılar arasında 15 yaşında Suriyeli küçük bir kızın da bulunduğunu kaydetti.

Cosse, İnsan Hakları İzleme Örgütünün 29 Haziran'da Yunan Polis Teşkilatına ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığına bu konuda mektuplar gönderdiğini ve yetkililere bulguların bir özetini sunduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir yanıt alamadığını belirtti.

Kolektif geri itmelerinin durdurulması ve göçmenlerin hayatını tehlikeye atan uygulamaların sonlandırılması için Yunan adli makamlarının ve Parlamentosunun bir an önce harekete geçmesini isteyen Cosse, şunları kaydetti:

"Göç olayının kontrolü için Yunan hükümetine ekonomik destek sağlayan Avrupa Komisyonu da Ege ve Evros (Meriç) bölgesi dahil olmak üzere, Yunanistan’ı iltica başvurusunda bulunanlarla ilgili tüm kolektif geri itmeleri sonlandırması, ilgili makamları şiddet iddialarını araştırması için özendirmeli ve sağladığı ekonomik desteklerinin hiçbirinin AB hukuku ve temel hakların ihlallerine katkı sağlamadığı konusunu güvence altına almalı."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER