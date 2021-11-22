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22 Kasım 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 15:39:00

İngiltere ve ABD alarma geçmişti! Düşen F-35 Rusların eline mi geçti?

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Geçtiğimiz hafta İngiliz F-35'nin Akdeniz'de düşmesi sonrası savaş uçağının Rusların eline geçtiğinden endişe eden İngiltere ve ABD harekete geçti.

İngiltere'ye ait bir F-35 jetinin geçtiğimiz hafta Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında düşmesi sonrası Kraliyet Donanması ve ABD'nin enkaza ulaşmak için Rusya ile yarıştığı ortaya çıktı.

AKDENİZ'DE DÜŞEN F-35 RUSLARIN ELİNE Mİ GEÇTİ?

İspanya'da olan ABD ekibi ve ilgili teçhizat bölgeye doğu yola çıkarken, İngilizler uçağın denizin altındaki tam konumunu henüz bulamadı.

F-35B'nin görülmeden süpersonik hızlarda uçmasını sağlayan çok gizli radar ve sensörlere ev sahip olması ve bu parçaların Rusya'nın eline geçmesini istemeyen İngiltere ve ABD bölgede tedbir aldı.

Rusya tarafından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

"RUSLARIN F-35'E SAHİP OLACAKLARINDAN EMİNİM"

İngiliz donanması uçağın düştüğü yerde beklerken, ismi açıklanmayan bir Hava Kuvvetleri yetkilisi şunları ifade etti:

"Rusların bir F-35'e sahip olmayı çok isteyeceklerinden eminim. Bunu yapmanın uygulanabilirliği, lojistik açıdan bizimkiyle aynı olacaktır. Enkazı kurtarmaya çalışmaları gerçekçi olmaz ve ayrıca böyle bir hareket diplomatik bir soruna da yol açar."

F-35 KAYBI OLARAK TARİHE GEÇTİ

100 milyon sterlin değerindeki uçak İngiltere'nin ilk F-35 kaybı olarak tarihe geçti.

F-35 Lightning II (Şimşek II), savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan bir savaş uçağı olarak biliniyor.

ABD deniz ve hava kuvvetlerindeki F-16, A-10, F/A-18 (yeni olan E/F "Super Hornet" varyantları hariç), AV-8B'leri İngiltere ise Harrier'ları bu uçak ile değiştiriyor.

Uçak F-22'de kullanılan teknolojilerden faydalanılarak üretildi.

Radardaki izi F-22 kadar küçük olamasa bile günümüz uçaklarından düşüktür. Bunu sağlamak için silah istasyonları gövdenin içine saklanmış, daha keskin geometriye sahip bir gövde tasarımı yapılmış, kompozit malzemelerin kullanım oranı artmış ve özel RAM (Radar Absorbing Material) boyama yapılmıştır.

Etiketler : F-35 jeti Akdeniz ABD F-35B
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