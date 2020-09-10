İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar: Her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü binasında önemli açıklamalarda bulundu.

"Bizim ülkemiz açısından 21. yüzyıl, aynı zamanda, 2002'den itibaren kronikleşmiş sorunlarımızın üstüne gittiğimiz, güçlü bir liderlik ve stratejik bir akılla teker teker çözdüğümüz, problemlerin kronik olma karakterlerini bitirdiğimiz, en azından tünelin ucundaki ışığı gördüğümüz bir yüzyıl oldu."

"Terörde bugün PKK'nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik. İkna yöntemiyle veya operasyonel saha baskısıyla her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz."

''Eğer bugün Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2010 yılında aldığı kararla ilan ettiği '2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması' hedefini Lüksemburg'la birlikte tutturabilen dünyada sadece iki ülkeden birisi olabilmişse, işte bunun altında 21. yüzyıl başından ortaya koyduğumuz, tarif etmeye çalıştığım anlayışımız yatmaktadır."