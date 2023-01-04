Bakan Soylu: 2022 yılında 1220 terörist etkisiz hale getirildi

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04 Ocak 2023 Çarşamba 11:32:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 11:32:00

İçişleri Bakanı Soylu: 2022 yılında 1220 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Ankara'da Bakanlık faaliyetlerini içeren "2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, "2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, (2022'de) Kaçak göçle mücadelede, 49 bin 518'i denizlerde olmak üzere toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen yakalanmıştır." diye konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

(Sinan Ateş cinayeti) Sorumluları bulup adalete teslim edeceğiz

Milletimiz emin olsun. Soruşturmalar devam edecektir. Sosyal medyada dönen yanlış bilgilere inanmayın

(İBB'ye Terör Soruşturması Raporu) Bu kişileri yoldan geçerken mi işe aldınız?

Bunlar devleti bilmedikleri için, devleti hırsızlık anlayışıyla gördükleri için, devletin nasıl bir anlayış içerisinde olduğunu bilmezler. Sonra da selpakla yüzlerini silerler

Bizim görevimiz ülkemizin huzur ve güvenliğidir. Belediyelerde terörle iltisaklı kişiler olamaz. İmamoğlu hiçbir açıklamada terör iltisaklı kişileri işe almadım demiyor

(Ekrem İmamoğlu ile telefon görüşmesine ilişki)Aramalar var. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş, 29 keresini karşı taraf aradı, 11'ine ben geri döndüm. 20'sinde görüşüldü. 3 tanesi de insani taziye telefonu. İki kere de karşılıklı görüşüldü

Karşısına ömrü devlete küfür etmekle geçmiş olan adamları dizmiş, devlete küfür etmeyi takla atarak devam ettiren bir anlayışı gerçekleştiriyorlar

Etiketler : süleyman soylu terör örgütü terörist
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