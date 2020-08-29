Giresun'dan acı haber! 1 cansız beden daha bulundu
Kaynak: DHA
Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişinden 1'inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu.
Kimliği Kemal Akar’a ait olduğu belirlenen 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 10'a yükselirken, 2’si asker 6 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.
Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 2'si asker 3'ü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12'nci kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da devam ediyordu. Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu. Bu çalışmalar sonucunda Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedeni olay yerinden 14 km aşağıda Duroğlu beldesinde dere içinde AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Giresun’un Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar 22 Ağustos akşamı sağanak yağış nedeniyle dükkanını kapatıp eve gideceği sırada gelen sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Akar'ı arama çalışmaları 7 gündür sürüyordu.
- "Ukrayna, Türkiye için muazzam bir ortak"
- Devlet Bahçeli'den çok sert Doğu Akdeniz mesajı
- İstanbul Valiliğinden 'Düğünlere Yönelik Salgın Tedbirleri' kararı
- Bakan Gül'den flaş İstanbul Barosu açıklaması: Kabul edilemez
- Türkiye'den AB ve Yunanistan'a sert tepki: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
- F-16'lardan ABD uçağına yakıt ikmali