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29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:22:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:14:00

Giresun'dan acı haber! 1 cansız beden daha bulundu

Kaynak: DHA

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Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişinden 1'inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu.

Kimliği Kemal Akar’a ait olduğu belirlenen 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 10'a yükselirken, 2’si asker 6 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 2'si asker 3'ü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12'nci kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da devam ediyordu. Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu. Bu çalışmalar sonucunda Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedeni olay yerinden 14 km aşağıda Duroğlu beldesinde dere içinde AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Giresun’un Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar 22 Ağustos akşamı sağanak yağış nedeniyle dükkanını kapatıp eve gideceği sırada gelen sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Akar'ı arama çalışmaları 7 gündür sürüyordu.

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