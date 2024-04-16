VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Orta Doğu'daki durumu görüştü
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 ölü
Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye ile ABD arasında kritik temas
UNCTAD açıkladı! Türkiye için büyüme tahmini yükseldi
İsrail soykırımı sınır tanımıyor: Hastane avlusunda toplu mezar!
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
16 Nisan 2024 Salı 15:51:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 15:51:00

Gazze'ye insani yardımları taşıyan gemi yola çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Kızılay tarafından Gazze'ye ulaştırılması için hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesini taşıyan gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tedarik edilen gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve glütensiz ürünlerden oluşan 3 bin 774 tonluk yardımın yüklendiği gemide hazırlıklar tamamlandı.

Mersin Uluslararası Limanı'ndaki rıhtımda bulunan "9. İyilik Gemisi" için uğurlama töreni düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törendeki konuşmasında, yüreklerinin bir tarafının Gazze'deki çocuklar, kadınlar, insanlarla attığını söyledi.

Yardım amacıyla kenetlendiklerini dile getiren Yılmaz, "Yapılması gereken en önemli şey kalıcı ateşkes çağrısını her gün daha yüksek sesle yinelemek çünkü bu işin çözümü ancak kalıcı ateşkesle sağlanacaktır." dedi.

Yılmaz, Filistin halkı için vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının el ele verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Emanetlerin hepsini bir araya getiriyoruz. Bazen AFAD, bazen Türk Kızılay gemisi organize ediyoruz ama bu gemilere AFAD, Kızılay değil 'İyilik Gemisi' diyoruz. Bu 'İyilik Gemileri'nin yükü iyilik, rotası Gazze ve insanlık. Biz, orada mağdur olan, temel ihtiyaç maddelerine erişimde güçlük çeken insanlara el uzatmaya çalışıyoruz. Bugün 9. İyilik Gemisi ile aslında Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran birinci ülkenin Türkiye olduğunun tescillendiğini bir kere daha görüyoruz."

Geminin, 3 bin 774 ton yardımla bugüne kadar tek seferde gönderilen en fazla ürünü taşıdığını ifade eden Yılmaz, yardımlarda glütensiz ürünlerin de olduğu 227 bin gıda kolisinin, suyun ve hijyen malzemelerinin yer aldığını anlattı.

Yılmaz, Gazze'deki acıların son bulmasını dileyerek, "Yardımlarımız tek seferlik ya da kısa süreli değil. Yardımlarımız Gazze'deki bütün ihtiyaçlar bitene kadar devam edecek, sürekli yardımlardır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gemi yola çıktı.

GAZZE'DEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAK

Gemi, yaklaşık 40 saat sürecek deniz yolcuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.

Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.

Buradaki gümrük işlemlerinden sonra malzemeler, Filistin Kızılayına teslim edilecek.

Filistin Kızılayı da yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye gönderildi.

Etiketler : mersin gazze insani yardım gemi
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX