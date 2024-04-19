Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 96 kişi tahliye edildi
Kaynak: TRT Haber
İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasından 24 ev etkilendi, evlerden 3'ü kullanılamaz hale geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana geldi.
Olaydan toplam 24 gecekondunun etkilendiği, gecekondulardan 3'ünün kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Bölgede yaşayan 96 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi, olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:
"Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasının yaşandığı alanda tahliye edilen bina sayısı 24'e yükselmiştir.
Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir.
Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, 20.04.2024 cumartesi günü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Afad ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır."
19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında #Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 19, 2024
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