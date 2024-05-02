02 Mayıs 2024 Perşembe 18:20:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 18:20:00
Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Öz'ü kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
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