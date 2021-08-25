Mansur Yavaş'ı abandone eden soru

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25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:31:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:31:00

Fatih Altaylı'nın sorusu Mansur Yavaş'ı abandone etti

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Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'nın programında "icraat" sorusuna verdiği tutuk cevapla gündem oldu.

CHP'li belediye başkanlarının yumuşak karnı onlara icraatlarını sormak. Gazeteci Fatih Altaylı da öyle yaptı. Bu soru deyim yerindeyse Mansur Yavaş'ta kriptonit etkisi yaptı.

24'ün haberine göre, Mansur Yavaş'a sorulan icraat sorusunun ardından izleyici birçok kem küm duydu. Somut bir şey duymadı. O proje de o masadan çıkmadı.

İşte o an tüm o reklam ve imaj çalışmalarının ardındaki Mansur Yavaş ortaya çıkıverdi. Ortaya çıkmayan şey 2 yılı aşmasına rağmen Ankaralı seçmenin görmediği somut icraatlardı.

Mansur Yavaş toparlayamayınca Fatih Altaylı, "Yani anladığım kadarıyla siz ilk 2 sene daha çok da büyük işlerin projelerini yaptınız. Bundan sonraki 2 sene de onları tamamlamaya çalışacaksınız. " diyerek toparlama ihtiyacı hissetti. Yavaş, da Altaylı'yı "Evet" diyerek onayladı.

ÇELİŞKİ ORTAYA ÇIKTI

Yavaş'ın evet dediği noktada da büyük bir çelişki ortaya çıktı. Çünkü Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığına da hevesli.

Ama aday olabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesini görevinin tamamlayamadan devretmesi gerekiyor. Hem de büyük olasılıkla AK Parti'ye. Yani o projeleri icraata dökmek pek umurunda değil gibi.

Daha da önemlisi Yavaş'ın adaylığa yeşil ışık yakışı Kılıçdaroğlu'nun kendilerinden bir dönem daha belediye başkanlığı istemesinin ardından geldi.

CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU DEMİŞTİ

Bir ayrıntı daha. CHP genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İzmir'de yapılan CHP 12. Bölge Toplantısı'nda parti örgütleri ile bir araya geldi.

Salıcı toplantının basına kapalı bölümünde, "Bana göre cumhurbaşkanı olacak kişi ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

CHP'nin bir başka genel başkan yardımcısı, Bülent Kuşoğlu da aynı şeyi seslendirmişti. Üstelik kameraların önünde.İkinci kez tekrarlanan şeyin sehven olma ihtimali yoktur.

YAVAŞ TOPA SERT GİRDİ

Tüm bu gelişmeleri Mansur Yavaş'ın duymaması imkansız. Buna rağmen yaktığı yeşil ışık topa ilk kez sert girdiğinin ifadesi... Hem de genel başkanının aksi irade beyanına rağmen.

Etiketler : Mansur Yavaş CHP FATİH ALTAYLI
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