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08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:01:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:06:00

Ermenistan'a gözdağı! Türk F-16'ları havalandı

Kaynak: AA

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Yunanistan, Mısır ve Beyrut'taki patlama derken Kafkaslarda yaşanan gelişmeler ikinci planda kaldı. Ermenistan'ın saldırıları sonrası Türkiye ve Azerbaycan tarafından ortak başlatılan "TurAz Kartalı 2020" tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Erivan yönetimine karşı "birlik" mesajı veren iki ülkenin savaş uçaklarıyla birlikte uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçakları senaryo gereği gece ve gündüz uçuşları gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptı.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetleri ile havadan yerdeki hedeflerin imhası gibi görevlerin yerine getirildiği tatbikatta, uçaklar önleme, himaye ve taarruz görevleri icra etti.

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