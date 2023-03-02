Enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez taburcu edildi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli ve doktorlar ile Aleyna Ölmez, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ünüvar, burada yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki Ölmez ve onun yanından ayrılmayan teyzesi Güler Duman'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İki haftadır Cebeci Hastanemizde tedavisi süren Aleyna Ölmez kardeşimizin tedavi süreci tamamlandı. Onu sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aleyna'nın Kahramanmaraş'ta, Nallıhan ve Dilovası'ndan arama kurtarma ekiplerince 248'inci saatte enkaz altından çıkarıldığını anımsatan Ünüvar, genç kızın 16 Şubat'ta hastaneye yatırıldığını, üç gün yoğun bakım sürecinin ardından leğen kemiğindeki bir problem nedeniyle fiksatör takıldığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜRECİNİ DE TAKİP EDECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve birçok yetkili tarafından ziyaret edilen Ölmez'in sürecinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünce de takip edildiğini aktaran Ünüvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aleyna'nın tebessüm eden çehresi hepimizin yüzünde güller açtırdı. Durumu çok iyi bir hastaydı. Hep gülen yüzüyle, doktor, hemşire ağabeyleri ve ablalarıyla yakın temas halinde bir süreç geçirdi. Teyzesinin de bu süreçte çok yakın desteği oldu. Bundan sonra da hem tıbbi hem psikososyal destek açısından Aleyna'nın sürecini takip edeceğiz. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

"ŞU ANA KADAR 2 BİN YARALI DEPREMZEDEYE SAĞLIK HİZMETİ VERİLDİ"



Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlardan bir kısmının Cebeci ve İbni Sina Hastanelerinde de tedavi gördüğüne, hastane doktorları ve sağlık çalışanlarının hastalar için yoğun bir çaba gösterdiğine işaret eden Ünüvar, "İbni Sina ve Cebeci Hastanelerimizde 2 bin civarında depremzede vatandaşımıza sağlık hizmeti verdik. Yoğun bakımda tedavisi sürdürülüp servise çıkanlar ayrıca taburcu ettiğimiz hastalar oldu. Çok şükür deprem bölgesinden tedavi ettiğimiz hastalar arasında hiçbiri hayatını kaybetmedi, bundan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Ünüvar, üniversite olarak insani yardımlar ile bölgede psikososyal destek ve diğer sağlık hizmeti çalışmalarını da sürdürdüklerini vurgulayarak, depremlerde yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

"BİZİ YALNIZ HİSSETTİRMEYEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"



Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aleyna Ölmez de duygularını, "Tüm doktorlarıma, hemşirelere, herkese çok teşekkür ederim. Buraya ilk geldiğimde çok korkuyordum, bilmediğim, gelmediğim bir şehir, ne yapacağımı bilemiyordum. Fakat benimle o kadar ilgiliydiniz ki hiç yabancılık çekmedim. Herkese çok teşekkür ederim." sözleriyle dile getirdi.

Aleyna'nın teyzesi Güler Duman da bu süreçte kendilerine destek veren tüm sağlık çalışanlarına, yetkililere ve kendisini ziyaret edenlere teşekkürlerini iletti. Duman, "Bu durumda bir arada olabildiğimiz, bizi yalnız hissettirmedikleri için herkese çok teşekkür ederiz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. İnşallah Aleyna ayağa kalktığında da iyi günlerde de görüşebiliriz." dedi.

HAYALİ PSİKOLOG OLMAK



Aleyna Ölmez, basın mensuplarının sorusu üzerine, 11'inci sınıf öğrencisi olduğunu, gelecek yıl üniversite sınavına gireceğini ve psikolog olmayı hayal ettiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Ünüvar da bunun üzerine Aleyna'nın Ankara Üniversitesini kazanması temennisinde bulundu.

"ENKAZ ALTINDA GENELDE UYUDUM, FAZLA BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"



Ölmez, bir başka soru üzerine de "Enkaz altındayken hiçbir şey yiyip içme şansım olmadı. Odamda depreme yakalanmıştım, hareket edemiyordum. Açlık susuzluk hissettiğimde hep uyudum, genelde uyuduğum için o süreçlere dair pek bir şey hatırlamıyorum. Bundan sonraki süreçte teyzemle birlikte yaşayacağım, kesin değil ama Ankara'da kalmayı düşünüyoruz. Fizik tedavi sürecim boyunca buradayız." dedi.

Ünüvar, Aleyna'nın fizik tedavi sürecinin de takip edileceğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Aleyna Ölmez, hastane çalışanları için yaptığı bir resmi basın mensuplarına gösterdi. Genç kız, ardından ambulansa alınarak, teyzesi Güler Duman'la hastaneden taburcu edildi.