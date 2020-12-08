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08 Aralık 2020 Salı 09:21:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 09:23:00

En büyük aşı operasyonu başlıyor!

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İngiltere, tarihinin en büyük aşılama sürecine bugün başlıyor. ilk etapta 400 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.

İngiltere, tarihinin en büyük aşılama sürecine bugün başlıyor. ilk etapta 400 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.

TRT Haber'de yer alan haberde ilk etapta Pfizer-BioNtec ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısı ile 400 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.

21 GÜN ARAYLA İKİ DOZ ŞEKLİNDE UYGULANACAK

Aşılama programına ilk etapta büyük merkez ve hastanelerden başlanacak.

Bazı stadyum ve spor salonu gibi büyük yerler de aşılama için kullanılacak. Aile hekimlikleri ile eczaneler de programa dahil edilecek.

Doktor Hari Shukla ve eşi ilk aşı yaptıracak isimler arasında bulunuyor.

Aşı, 21 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacak

Aşılar ilk aşamada İngiltere genelinde 50 hastaneye ulaştırıldı. Aşılar eksi 70 derecede saklanıyor.

Belçika'dan İngiltere’ye gönderilen Pfizer-BioNtec aşıları çevrimiçi sistemle de takip ediliyor. Aşı 21 gün arayla iki doz şeklinde yapılacak.

80 yaşın üstünde bakım evinde kalanlar, bakımevi çalışanları ve sağlık çalışanları öncelikli olacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KONUSUNDA HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

94 yaşındaki Kraliçe İkinci Elizabeth ve 99 yaşındaki eşi Prens Philip'in de gelecek haftalarda aşı olacağı iddia ediliyor.

Ülkede 24 saatte 17 bin 272 yeni vaka, 231 de can kaybı oldu.

İngiliz halkının çoğu, koronavirüsle mücadele konusunda İngiliz hükümetini eleştiriyor. Yapılan ankete göre, İngilizlerin yüzde 57'si, hükümeti, virüsün yayılmasını kontrol etmekte yetersiz buluyor.

MASKELERİ SOKAKLARA ATTILAR

Ülkede koronavirüs kısıtlamalarına yönelik tepkiler de sürüyor. Ünlü bir mağazanın Londra'daki şubesine girmek isteyen yüzlerce maskesiz genç sokağı kapattı. Polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı. 

Etiketler : aşı abd fransa türkiye korona koronaaşısı
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