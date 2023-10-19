VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in yalanları böyle çürütüldü
Türk Kızılay ve STK'ler Filistin'e destek için bir araya geldi
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor
Kayseri'de "Erciyes-2023 Tatbikatı" tamamlandı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin cenaze töreni
19 Ekim 2023 Perşembe 12:52:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 12:52:00

Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

Kaynak: AA

ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) ülke genelinde hız ile motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenesi amacıyla 10-12 Ekim'de ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 23 bin 113 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi, 3 bin 90 sürücü ile yolcunun koruma başlığı kullanmadığı belirlendi.

Denetimlerde 1014 sürücünün belgesiz olarak motosiklet ve motorlu bisiklet kullandığı, 285 sürücünün ise tescil belgesi ile plakasının uygun durumda olmadığı tespit edildi.

Ayrıca 375 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı belirlendi, trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 7 bin 380 kişiye işlem yapıldı.

Radarla hız denetimi

Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kurallarına uygun şekilde araç kullanmaya yönlendirmek amacıyla 9-11 Ekim'de ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, hız ihlali yaptığı belirlenen 20 bin 416 araç ve sürücüsüne işlem uygulandı.

Etiketler : hız denetimi motosiklet denetimi motorlu bisiklet denetimi
Şerbetli set

Şerbetli set
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
Engelleri iyilikle kaldıralım

Engelleri iyilikle kaldıralım
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX