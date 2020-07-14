Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Yaşanan pandemi süreci sonrası normalleşmenin hızlandırılması için iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Pandemi süreci sonrası hız verilen normalleşme süreciyle ilgili gerekli önlemler alınıyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
- Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
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