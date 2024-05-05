Kars Kalesi renklendi
Kars'ta, ağaçlar çiçek açmaya başladı. Kars Kalesi eteklerindeki ağaçların çiçek açması, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.
Çetin geçen kışın ardından havanın ısınmasıyla kar örtüsünün eridiği Kars'ta, ağaçlar çiçek açmaya başladı. Baharın gelmesiyle doğanın canlandığı, havaların ısındığı şehirde açan çiçekler doğaya renk kattı.
Kars Kalesi eteklerindeki ağaçların çiçek açması, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.
- Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş MIKTA toplantısına katılacak
- Küçükçekmece'deki su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyede
- 'Kalkan-21' operasyonlarında 16 organizatör yakalandı
- Kars Kalesi renklendi
- 'Dışişleri Vakfı' kuruluyor
- İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 65 şüpheliden 38'i tutuklandı