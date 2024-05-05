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05 Mayıs 2024 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 08:30:00

Kars Kalesi renklendi

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Kars'ta, ağaçlar çiçek açmaya başladı. Kars Kalesi eteklerindeki ağaçların çiçek açması, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.

Çetin geçen kışın ardından havanın ısınmasıyla kar örtüsünün eridiği Kars'ta, ağaçlar çiçek açmaya başladı. Baharın gelmesiyle doğanın canlandığı, havaların ısındığı şehirde açan çiçekler doğaya renk kattı.

Kars Kalesi eteklerindeki ağaçların çiçek açması, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.

Etiketler : kars kale bahar
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