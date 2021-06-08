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08 Haziran 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 09:00:00

East Med projesi çöktü: Türkiye, iki hamleyle ‘One Minute' dedi

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Doğu Akdeniz'de East Med projesi çöktü. Türkiye'nin bölgede kendini denklem dışında tutmak isteyen ülkelere iki hamleyle ‘One Minute' dediğini söyleyen KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, "Birinci hamle KKTC ile yapılmış arama ruhsatı anlaşmasıdır. İkincisi de Libya'yla yapılan anlaşmadır." ifadesinde bulundu.

KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendini denklem dışında tutmak isteyenlere iki hamleyle 'One Minute' dediğini söyledi. Arıklı, "Birinci hamle KKTC ile yapılmış arama ruhsatı anlaşmasıdır. İkincisi de Libya'yla yapılan anlaşmadır. Bu da East Med'in önüne çekilen settir" dedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre Doğu Akdeniz'deki zengin hidrokarbon varlığı ile 21. yüzyılda önemli gerilimlere sahne olma potansiyeli bulunduruyor. Bazı ülkelerin bölgede tek başına söz sahibi olma çabasına ve bu yöndeki senaryolara dikkat çeken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Doğu Akdeniz'deki ülkelerin tamamının Türkiye'yi denklem dışı tutmaya çalıştığını belirtti.

1,5 TRİLYON DOLARLIK KAYNAK

"Türkiye ve KKTC dışında bütün ülkelerin ortak bir paydası var o da Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz nasıl inşa ederiz, bu zenginliklerden Türkiye'yi nasıl faydalandırmayız, Türkiye'yi nasıl dışarda bırakırız. Bunun hesabı içindeler" diyen Arıklı, Bölgede bulunan 7 ülkenin de 1,5 trilyon dolarlık tahmini yer altı kaynaklarında hak iddia ettiğine vurgu yaptı. Arıklı, İstanbul'da düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen özel oturumda konuşma yaptı.

TÜRKİYE'SİZ SENARYO PEŞİNDELER

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Mısır ve İsrail'le yaptığı enerji ve savunma iş birliği anlaşmalarının Türkiye'yi dışarda tutma çalışmalarının bir sonucu olduğunu ifade eden Arıklı, bu politikaların büyük devletlerce de teşvik edildiğini söyledi. Arıklı, GKRY'nin hidrokarbon aramak için oluşturduğu 13 parselden 11'inde Türkiye ile KKTC'nin hakkı bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, kendisini bölgeden dışlamak isteyen bu güçlere iki hamleyle 'One Minute' dedi. Birinci hamle KKTC ile yapılmış arama ruhsatı anlaşmasıdır ve bu anlaşmayla Türkiye bölgede arama yapıyor. İkincisi de Libya'yla yapılan anlaşmadır. Bu da East Med'in önüne çekilen set. Bu iki hamleyle Türkiye, Doğu Akdeniz'de güçlü bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu ve Türkiyesiz herhangi bir hamlenin yapılamayacağını tüm dünyaya bütün çıplaklığıyla gösterdi."
Etiketler : Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Doğu Akdeniz East Med
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