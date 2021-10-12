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12 Ekim 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 14:00:00

Dünyada ilk kez Türkiye icra edecek! Deniz harp tarihine yeni konsept

Kaynak: TRT Haber

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Dünyada ilk kez Türkiye'nin uyguladığı "Filo SİHA" konseptinin yine ilk kez Türkiye'nin denizlerde icra edebileceği belirtildi.

Uzmanlar, dünyada ilk kez Türkiye'nin uyguladığı 'Filo SİHA' konseptini yine ilk kez Türkiye'nin denizlerde icra edebileceğini belirtti.

TRT Haber'de yer alan habere göre LHD Anadolu, her ne kadar ilk dönemlerde kamuoyunda ısrarla 'uçak gemisi' olarak adlandırılsa da bugün gelinen noktada hemen herkes söz konusu platformun bir uçak gemisi değil, çok maksatlı amfibi hücum gemisi olduğu gerçeğine uymaya başladı.

LHD ANADOLU'YA 80'E YAKIN SİHA KONABİLİR

LHD Anadolu'nun envantere girmesi ile Türk savunma sanayiinin tek seferde yaptığı en büyük ürün olan bu gemi için geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, LHD Anadolu'ya 80'e yakın SİHA konuşlanabileceğini söyledi. Bu konu ile ilgili 80 rakamı ilk kez telaffuz edildi. Peki LHD Anadolu'da 80'e yakın SİHA konuşlanması neden önemli? Bu durumun sahaya muhtemel yansımaları neler olacak?

Böylesine önemli bir gemide, rüştünü ispat etmiş 80 SİHA'nın bulunmasının kritik bir detay olmasından yola çıkarak Savunma Sanayii Araştırmacısı Yusuf Akbaba şunları söyledi:

DÜŞMAN DONANMASINA FİLO SİHA HAREKATI DÜZENLEYEBİLİRİZ

Düşman donanmasına filo SİHA harekatı icra edebilme kabiliyetine ulaşacağız demektir. Türkiye'nin daha önce kara hedeflerine karşı uyguladığı filo SİHA harekatı konseptini bu sayede denizlere de taşıyabiliriz. İHA teknolojisinin ilerleyen yıllarda farklı bir takım görevler üstlenmesi de gündeme gelebilir.

ELEKTRONİK HARP UNSURLARIYLA DESTEKLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ

"Bu sayede hava savunma sistemlerini bastırdığımız düşman donanmasına LHD Anadolu'dan kalkacak SİHA'larımızı gönderebiliriz" diyen Akbaba sözlerini şöyle sürdürdü:

Türk Deniz Kuvvetleri'nin elinde bulunan farklı platformlarda da elektronik harp kabiliyeti bulunuyor. Türkiye'nin İHA-SOJ projesi çalıştığı bir sır değil... Bilmeyenler için en genel haliyle açıklamak gerekirse, İHA platformlarından elektronik harp icra edilmesi amacıyla geliştirilen bir proje. Gemiden kaldıracağınız ve elektronik harp kabiliyetleri olan uçar unsurlarla destekleyeceğiniz bir SİHA filosundan bahsettim. İHA-SOJ tamamlandığında LHD Anadolu'dan kalkacak SİHA filonuzda elektronik harp alanında kabiliyetli insansız hava araçları da olacak. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda Türkiye'nin LHD Anadolu'ya SİHA konuşlandırmasının ne tür bir çarpan etkisi oluşturabileceğini daha net görebiliyoruz

KARA UNSURLARINA KARŞI DA KULLANABİLİRİZ

LHD Anadolu'dan kalkan SİHA filosunun sadece deniz unsurlarına karşı değil, kara unsurlarına karşı da kullanılabileceğine dikkat çeken Akbaba şunları belirtti:

LHD Anadolu hizmete girdiğinde, varlık gösterdiğimiz, denize kıyısı olan bir ülkede meşru hükümete yeni bir saldırı olduğunu düşünelim. Türkiye, LHD Anadolu'dan kaldırdığı elektronik harp destekli SİHA filosu ile bu bölgeye anında müdahale edebilecek kabiliyete erişecek
Etiketler : İHA-SOJ SİHA ORDUSU LHD Anadolu SİHA filosu
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